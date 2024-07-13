Під час свого візиту до США Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська зустрілися з голлівудським актором Метью Макконахі та його дружиною Камілою Алвес, а також першою леді Юти Еббі Кокс.

Про це повідомляє пресслужба Володимира Зеленського.

Зеленський висловив вдячність американським зіркам за їхню підтримку України, особливо в умовах постійного російського тиску на Харків. Він також запропонував Макконахі підтримати українську фандрейзингову платформу UNITED24.

Глава держави також наголосив на українському баченні досягнення справедливого миру, основою якого є Формула миру.

У травні він зустрівся з амбасадорами цієї платформи, серед яких були астронавт NASA Скотт Келлі, актор Міша Коллінз, футболісти Андрій Шевченко та Олександр Зінченко, оператор-постановник гурту Imagine Dragons Тай Арнольд, історик Сергій Плохій, кінорежисер і сценарист Даріус Мардер, режисер і кінопродюсер Даг Лайман.