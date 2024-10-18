Володимир Зеленський повідомив це в інтерв’ю Financial Times.

«Ми не можемо бути дуже сильними, не маючи запрошення (в НАТО – ред.), яке зміцнило б наші дипломатичні спроби покласти край війні. Ця війна закінчиться, коли Путін буде ізольований, а інші партнери підштовхнуть його до дипломатії», – заявив президент.

Зеленський зазначив, що запрошення України до НАТО підвищить моральний дух цивільних і військових, а також гарантуватиме, що їхні діти будуть у безпеці, оскільки Україна стане членом Альянсу.