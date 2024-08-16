Президент України Володимир Зеленський запросив Індію приєднатися до комюніке першого Саміту миру під час зустрічі з новим Послом Індії Раві Шанкаром.

Про це інформує пресслужба Офісу президента.

Президент України привітав нового Посла Індії Раві Шанкара та подякував за участь Індії у просуванні Формули миру та першому Саміті миру.

Обговорювалися питання торговельно-економічної співпраці та інші напрямки двосторонньої взаємодії.

Перший Саміт миру, що відбувся у Швейцарії 15-16 червня, зосередився на ядерній та продовольчій безпеці, а також на гуманітарних питаннях, таких як обмін полоненими та повернення викрадених дітей.

За результатами саміту було підписано комюніке, до якого Індія може приєднатися.