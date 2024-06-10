Про це глава держави розповів у соцмережах.

Сумщина: наші сили повністю контролюють ситуацію. Продовжується активність російських диверсійних груп. Їх знищують. І будуть знищувати, пише Президент.

Як повідомляє Зеленський про Харківщину, тривають наші контрударні дії. Бачимо, які кроки планує ворог та яку передислокацію проводить. Будемо відповідати.

Донеччина: найбільш важко. Сили оборони України роблять усе для стабілізації та захисту наших позицій

Південні напрямки: ситуація загалом без змін. Продовжуємо посилювати позиції.

“Дякую всім нашим солдатам, сержантам і молодшим офіцерам, які зараз у боях та на бойових постах і повністю реалізовують наші завдання в цій війні. Цей тиждень надзвичайно важливий для українських міжнародних позицій. Дипломатія, щоб досягати необхідних результатів, завжди повинна спиратися на ефективну силу. Саме тому зараз маємо вистояти проти будь-яких російських ударів та провокацій на фронті й у прикордонні. І маємо завдавати окупанту саме таких втрат, які наближають нашу українську перемогу на всіх рівнях”, – підсумовує глава держави.