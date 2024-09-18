Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського щодо змін ситуації в Курській області та на сході України.

Про це Зеленський повідомив у відеозверненні.

“Сьогодні були дві доповіді головкома – спочатку тривала доповідь щодо всіх напрямків наших дій. Нашої оборони, наших наступальних кроків. Генерал Сирський доповів щодо змін ситуації в Курській області та нашої на це реакції. Сильної реакції. Кожен наш підрозділ там – молодці! Утримуємо ситуацію на нашому плацдармі в межах розрахунків. Максимальна увага і напрямкам на Харківщині та Донеччині – усьому нашому сходу. Покровськ, Торецьк, Курахове. Ми працюємо над посиленням, це стосується і зброї, і особового складу”, – сказав Президент.

Також він зазначив, що провів розмови із міністром фінансів України та секретарем РНБО щодо коштів на ключові державні потреби, на оборону.

“Ми маємо забезпечити все, що необхідно Україні”, – додав Зеленський.

Як повідомлялося, на фронті від початку доби відбулися 103 бойових зіткнення, найгарячіше зараз на Курахівському та Покровському напрямках.