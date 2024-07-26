Президент України Володимир Зеленський за сьогодні заслухав дві доповіді головкома Олександра Сирського щодо ситуації на Покровському напрямку на Донеччині.

Про це глава держави повідомив під час звернення.

“І з міністром (оборони – ред.), і з військовим командуванням ми детально розбираємо ситуацію на складних напрямках, передусім це Покровський напрямок на Донеччині. Саме цей напрямок був і залишається основним напрямком російських атак. Двічі сьогодні були доповіді головкома Сирського. Має бути зроблене й буде зроблене все, щоб посилити наші позиції, нашу українську здатність завдавати окупанту відчутних втрат”, – сказав він.

Президент також зазначив, що під час наради з міністром оборони Рустемом Умєровим йшлося про оборонні пакети для України, які готуються у співпраці з партнерами.

“Важливо, щоб наші воїни отримували саме те, що необхідно в цих умовах дуже жорстких боїв і тиску російської армії”, – наголосив Зеленський.

Від початку поточної доби на фронті відбулося 78 бойових зіткнень, ворог найбільше концентрує зусилля на Курахівському та Покровському напрямках.