Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування санкцій проти трьох громадян та 18 українських компаній.

Про це йдеться на сайті президента.

Обмежувальні заходи проти фізичних та юридичних осіб діятимуть протягом трьох років.

Зазначається, що відповідні санкції були введені проти громадянина Німеччини Олександра Акста та двох українців Валерія Фальковського і Владислава Студенця.

Також обмеження були накладені проти 18 товариств з обмеженою відповідальністю, що зареєстровані в Україні, зокрема, проти “Герман логістик сервіс”, “Преміум пакет ГМБХ енд Ко. КГ”, “Торг інвест захід”, “Рейніз трейдгруп”, “Блокріал”, “Укрвікбуд”, “Мітракорт”, “Грандміст”, “Боненторг”, “Будівельна фірма “Рембудмонтаж”, “Гріно імпекс”, “Прайм трейдент”, “Клайд-індастрі”, “Ареома”, “Бізнестрек”, “Альфагалактик”, “Барітренд” і “Ленокс трейдінг”.