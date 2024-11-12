Президент Володимир Зеленський ухвалив рішення Ради національної безпеки й оборони України (РНБО) щодо запровадження нових санкцій проти 102 юридичних осіб та 15 фізичних осіб з Росії та Білорусі.

Відповідні укази №761/2024 і №762/2024 розміщені на сайті президента Україні.

РНБО прийняла це рішення за рекомендацією Служби безпеки України, а відповідні укази президента №761/2024 і №762/2024 вже опубліковані на офіційному сайті Офісу президента.

Серед осіб, на яких поширюються нові обмеження, є представники окупаційної влади в Криму, зокрема так званий “губернатор” Севастополя Михайло Развожаєв та «голова законодавчих зборів» міста Володимир Нємцев.

Санкції також торкнулися декількох компаній, що діяли на території України та підтримували російську мережу супермаркетів Mere, зокрема білоруського підприємства “НСКТрэйд”.

Щодо російських юридичних осіб, під санкції потрапили ряд компаній, пов’язаних з діяльністю аеропортів та обслуговуванням авіаперевезень, серед них “Шереметьєво Хендлінг”, “Домодєдово Ерпорт Хендлінг” та “Восток Технікал Сервіс”.