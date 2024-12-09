Відповідний указ оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Емблемою Служби визначено графітово-сірий прямий рівносторонній хрест із розбіжними сторонами, який обрамлено двома срібними пружками. У центрі розташований синій круглий медальйон із зображенням Знака Княжої Держави Володимира Великого, оточений написом латинською мовою “OMNIA VINCIT VERITAS”(“ІСТИНА ПЕРЕМАГАЄ ВСЕ”) та декоративною крапкою.

Навколо медальйона розміщено три золоті стріли вістрями вгору та ключ, борідка якого стилізована у вигляді QR-коду, що веде на офіційний вебсайт Служби. Усі елементи – від стріл до напису – виконані в золотому кольорі, що підкреслює їх значимість.

Прапор Служби має прямокутну форму із співвідношенням сторін 2:3. Основний колір полотнища – графітово-сірий, у верхньому лівому куті розташовані дві горизонтальні смуги синього та жовтого кольорів. У центрі вільного краю полотнища розміщено емблему Служби, висота якої становить дві третини ширини прапора.

Дзеркальна ідентичність сторін прапора забезпечує його універсальність. Символи розроблено з урахуванням історичної спадщини та сучасних технологій, що робить їх не лише символічними, а й практичними у використанні.