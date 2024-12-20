Президент України Володимир Зеленський оголосив про погодження більше 30 нових призначень послів у різні країни світу.

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

За словами глави держави, разом із дипломатичною командою було затверджено список кандидатів, які незабаром розпочнуть виконання своїх обов’язків за кордоном.

“Я погодив більше 30 рішень, серед яких: Наріман Джелял – у Туреччину, Альона Гетьманчук – представником України в НАТО, Андрій Мельник – представником України в ООН та інші. Ці та інші укази – невдовзі, згідно з дипломатичними процедурами”, – зазначив президент.

Відповідні укази будуть оприлюднені найближчим часом після завершення всіх формальних процедур. Призначення спрямовані на зміцнення дипломатичного впливу України та представництва її інтересів у ключових міжнародних організаціях і країнах.