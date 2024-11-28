Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військові частини або дезертували, повернутися до служби за власним бажанням.

Відповідний документ опублікували на сайті Верховної Ради.

Документ передбачає, що під час воєнного стану військові, які вперше покинули місце служби, але вирішили добровільно повернутися та заявили про готовність продовжити виконання обов’язків, можуть поновитися у військовій службі. У цьому разі дія їхнього контракту продовжується, а також відновлюється виплата грошового забезпечення, продовольчого, речового та інших видів забезпечення, включно з соціальними гарантіями та пільгами.

Закон також регулює кримінальні провадження щодо військовослужбовців, які самовільно залишили службу. Зазначено, що такі випадки, якщо вони відбулися вперше і особи добровільно повернулися до частини, не стають перешкодою для продовження їхньої служби.

Новий закон спрямований на забезпечення балансу між дисципліною в армії та підтримкою військовослужбовців, які вирішили виправити свої дії під час надзвичайних умов воєнного стану.