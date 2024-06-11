Про це глава держави сказав під час виступу у Бундестазі 11 червня.
“Ця війна загрожує перерости у значно ширше протистояння. Ми не залишимо її у спадок після себе. Ми завершимо цю війну. Ми завершимо її в інтересах України та в інтересах усієї Європи”, — сказав Зеленський.
Президент підкреслив, що Україна завершить війну на власних умовах.
“Умовах, які зрозуміли будь-якій людині. Звичайній людині на цій землі. Декому здається, що Путін назавжди. І що війна нескінченна. Але це не так. Все це ілюзія, яку можна розвіяти лідерством, рішеннями та успіхом”, — сказав він.
Зеленський нагадав німецькому парламенту, як їхню країну розділили на дві частини за результатами Другої світової війни.
“Розділена Німеччина ніколи не була щасливою. Ви це знаєте зі свого досвіду, і тому ви можете зрозуміти нас, українців, чому ми так боремось проти спроб Росії розділити Україну. Чому ми робимо все, абсолютно все, щоб не допустити стіни між частинами нашої держави”, — сказав він.
Глава держави нагадав, що на Глобальному саміті миру буде обговорюватись “повне відновлення безпеки та рух до справжнього миру”.
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