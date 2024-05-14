Світова більшість повинна почати примушувати РФ до миру, а тиск на фронті та на дипломатичному рівні мають зірвати наступальні плани Росії

Про це йдеться у вечірньому відеозверненні Президента.

«Ми знаємо, які реальні можливості є в партнерів. Потрібні чіткі політичні рішення. Звичайно, обговорили із держсекретарем США участь Америки в підготовці та проведенні Саміту миру та зусилля Америки, щоб світ був представлений ширше і щоб Саміт став дієвішим. Зараз такі умови, коли абсолютно реально, щоб світова більшість почала примушувати Росію до миру. До справжнього миру”, – сказав Зеленський.

Президент також зазначив, які ставки зараз робить Путін: він прагне повністю адаптувати Росію до війни та розширювати війну, збільшувати тиск. Але, за словами глави держави, це наш тиск – спільний тиск усіх у світі, хто протистоїть війні, тиск на агресора – і це має спрацювати й зірвати російські наступальні плани – зірвати і на фронті, і в дипломатичному напрямку, наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні Президент України Володимир Зеленський обговорив із державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном безпековий договір та можливості залучити якомога більше країн до участі в прийдешньому Саміті миру у Швейцарії