Про це розповів Володимир Зеленський на конференції, присвяченій правозахисній роботі.

Президент закликав міжнародну спільноту зробити все можливе для звільнення людей з неволі.

“Зараз у російському полоні щонайменше шість мерів міст і голів громад. Вони серед тисяч українців, які ні в чому не винні, але роками в неволі. І не тільки з 22-го року. Але й з 2014-го. Ми робимо все, щоб їх повернути”, — сказав президент.

Зеленський наголосив на смерті мера Дніпрорудного Євгена Матвєєва, який був захоплений у березні 2022 року та загинув у полоні. Він розкритикував відсутність глобальної реакції на викрадення українців, зокрема дітей, та злочини, які чинить Росія на окупованих територіях.

За словами президента, з російського полону вже вдалося повернути 3767 українців та українок. Він зауважив, що для цього українська влада залучає посередників та шукає різні переговорні, політичні та юридичні можливості.

“І ми вважаємо, що злочин – не тільки те, що стількох наших людей Росія утримує в полоні, знущається з них, але й те, що багато хто у світі досі не докладає всіх зусиль, щоб припинити цей злочин, повернути людей і покарати Росію за все принесене її війною”, — наголошує президент.