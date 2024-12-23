Президент України Володимир Зеленський, який раніше наполягав на поверненні кожного сантиметра окупованих територій, останнім часом демонструє більш гнучку позицію щодо переговорів із Росією.

Про це повідомляє The Washington Post.

Ці зміни відбуваються на тлі складної ситуації на фронті та майбутньої інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа, який, за повідомленнями, має намір активно сприяти укладенню мирної угоди.

Хоча Зеленський поки що не робив публічних заяв про готовність Києва до територіальних поступок, його риторика зміщується від акценту на негайне повернення всіх окупованих земель до більш загального питання забезпечення довгострокової безпеки України. Раніше він наголошував, що переговори можуть розпочатися лише після повного виведення російських військ, проте зараз акцентує увагу на необхідності зупинення бойових дій і створення гарантій миру.

“Зеленський дедалі частіше говорить про довгострокову безпеку України, не акцентуючи на негайному поверненні окупованих територій, хоча такий підхід іще зовсім недавно був ключовим у його позиції”, – йдеться у повідомленні.

Станом на зараз Росія контролює понад 20% території України, і, ймовірно, зберігатиме цю перевагу після досягнення будь-якого тимчасового припинення вогню. Складна ситуація на полі бою змушує українське керівництво шукати компромісні варіанти, які дозволять зберегти суверенітет держави й уникнути подальших руйнувань.

Експерти припускають, що зміна акцентів у риториці Зеленського може бути пов’язана як із військовими викликами, так і з політичними змінами на глобальній арені. Вони підкреслюють, що Україна, незважаючи на складну ситуацію, прагне знайти такий формат переговорів, який би гарантував якнайбільше вигод для українського народу та державності.