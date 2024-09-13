Президент Володимир Зеленський оновив склад Ради національної безпеки та оборони після минулих тижневих змін в уряді.

Про це йдеться в указі президента.

Зі складу РНБО були виключені ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба та колишній міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Натомість новими членами Ради стали Андрій Сибіга, який зайняв посаду глави МЗС, замінивши Кулебу, та Герман Сметанін, який очолив Мінстратегпром. Також до складу РНБО увійшла Ольга Стефанішина, яка обійняла посаду віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції і водночас стала міністеркою юстиції.

«Велике перезавантаження» уряду. Верховна Рада підтримала звільнення:

Олександра Камишіна з посади міністра стратегічних галузей промисловості;

Ольги Стефанішиної з посади віцепрем’єрки з європейської та євроатлантичної інтеграції;

Руслана Стрільця з посади міністра захисту довкілля;

Дениса Малюськи з посади міністра юстиції;

Дмитра Кулеби з посади міністра закордонних справ;

Ірини Верещук з посади віцепрем’єрки — міністерки реінтеграції окупованих територій.

Також Рада підтримала нові призначення. Міністром закордонних справ став Андрій Сибіга, який раніше був першим заступником Кулеби. Ольга Стефанішина, окрім віцепрем’єрської посади, тепер очолює Мін’юст. Олексій Кулеба призначений міністром розвитку громад і територій. Світлана Гринчук стала міністеркою захисту довкілля, а Матвій Бідний очолив Міністерство молоді та спорту. Миколу Точицького призначили міністром культури, Наталія Калмикова стала міністеркою у справах ветеранів, а Герман Сметанін очолив Мінстратегпром. Віталій Коваль став міністром аграрної політики та продовольства.