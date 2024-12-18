Про це президент сказав в інтерв’ю Le Parisien.

За його словами, Україна не згодна на компроміси в питанні зниження віку мобілізованих, адже для країни важливо зберегти життя молоді.

“Від деяких лідерів ми чули сигнали: давайте знижуйте мобілізаційний вік. Але я вважаю, що на сьогодні — це не чесна розмова. Сучасна війна — це не тільки про траншеї, це не просто в окопі з автоматом. Це сучасна зброя, дрони, артилерія та авіація. Коли небо без прикриття, як можна йти штурмувати? Лідери це знають, і тому це більше політичні ігри”, — зазначив Зеленський.

Зеленський також визнав, що молодші люди зазвичай фізично сильніші та витриваліші. Президент також підкреслив важливість технологічності армії, наголошуючи, що в сучасних умовах війна — це передусім боротьба технологій і зброї, а не фізичні зусилля.

“Технологічність сьогодні на першому місці, адже це не Перша світова, а ця війна — не рукопашний бій. Це бій зброї і технологій”, — пояснює президент.

Зеленський зазначив, що він неодноразово звертався до США з проханням надати ліцензії на виробництво систем Patriot в Україні, щоб захистити українське небо від російських повітряних атак.