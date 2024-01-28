Глава держави у відеозверненні розповів, що на новий тиждень вже є графік міжнародної комунікації, який посилить Україну.

“І те, що стосується позицій у Європі — у відносинах з ЄС, і з нашими сусідами в Євросоюзі, та і те, що стосується міжнародних інституцій — тих, які повинні захищати міжнародне право, і, звичайно, готуємо нові оборонні пакети для наших воїнів”, — сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що, за підсумками нового тижня українців матимуть змогу сказати, що держава стала сильнішою.

“Це важливо — щоб кожен тиждень додавав нашим двостороннім відносинам з партнерами більше чітких домовленостей, а оборонним коаліціям — більше стійкості в постачанні зброї, снарядів, техніки”, — пояснив політик.

Зеленський висловив вдячність “усім у світі, хто допомагає саме так — щоб домовленості працювали, а стійкість українських воїнів базувалась на стійкості українських партнерів”.