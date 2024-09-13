Про це глава держави повідомив у межах конференції YES, що проходить у Києві.
За його словами, цей план не містить багато пунктів, але він має зробити Україну сильнішою та підштовхнути Володимира Путіна до завершення війни.
У цьому плані викладені потреби, яких поки що Україна не має.
“Це дуже ясний і зрозумілий план”, — вважає український президент.
Після Джо Байдена, який буде першим, хто ознайомиться з цими пропозиціями, план передадуть кандидатам у президенти від обох партій. Після цього його можуть представити Конгресу США.
Стосовно зустрічі під час візиту до США з республіканцем Дональдом Трампом, Зеленський сказав, що готовий комунікувати з ним будь-яким способом, зокрема телефоном.
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