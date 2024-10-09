Про це повідомили у Ватикані, інформує Reuters.
Востаннє Франциск бачив українського президента на полях саміту Великої семи (G7) на півдні Італії цього літа. Вони також зустрічалися у Ватикані в грудні 2023 року.
Також зазначається, що Зеленський цього тижня під час свого перебування в Римі проведе переговори з прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні.
У виданні нагадали, що в березні Папа Римський Франциск викликав обурення українських чиновників, коли висловив припущення, що Україні слід проявити мужність і підняти “білий прапор”, щоб досягти угоди про припинення війни з Росією після початку її повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.
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