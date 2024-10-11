Про це глава держави повідомив у Telegram.

Зеленський зазначив, що основними темами обговорення стали безпекова ситуація в Україні, потреби на тлі постійних російських атак на енергетичну інфраструктуру та активних бойових дій на фронті, а також розвиток регіональних партнерств.

“Дякую Німеччині за європейське лідерство в кількості наданої Україні допомоги, передусім в оборонній сфері. Важливо на такому ж високому рівні зберегти її і наступного року”, – підкреслив Зеленський.

Крім того, Офіс президента оприлюднив інформацію про перемовини Зеленського з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні.

Зеленський розповів Шольцу про деталі “плану перемоги”, зазначивши, що цей план є “містком” до успішного Саміту миру, що допоможе зміцнити позиції України і створити умови для завершення війни.

Також Шольц під час брифінгу повідомив, що Німеччина разом із трьома іншими країнами готує новий пакет допомоги для України на суму 1,4 мільярда євро, який включатиме системи ППО, гаубиці, САУ та іншу важливу зброю.