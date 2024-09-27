Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом заявив, що має з американським політиком спільну думку про те, що війна в Україні має завершитися перемогою України.

Про це глава держави сказав на вступному слові перед зустріччю з Трампом, повідомляє “Укрінформ”.

“Я думаю, у нас – спільна думка, що війну в Україні потрібно зупинити, і Путін не може перемогти. Україна має перемогти”, – сказав Зеленський і додав, що хоче обговорити із Трампом деталі Плану перемоги та усі кроки, які можна зробити задля зміцнення України.

Український лідер зазначив, що представляє цей документ обом кандидатам у президенти США, щоб обговорити з ними, як зупинити Путіна.

Перед зустріччю з Володимиром Зеленським у Нью-Йорку кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп знову висловив впевненість, що зможе швидко закінчити війну у разі своєї перемоги на виборах.

Як повідомляє “Європейська правда”, Трамп оперував тим, що має “дуже гарні відносини” з Володимиром Зеленським та “дуже гарні відносини з президентом Путіним”, і висловив сподівання, “що ми швидко отримаємо якусь розв’язку”.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський обговорив ключові пункти Плану перемоги з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс. Він зазначив, що для України дуже важливо – бути повністю зрозумілими й працювати в повній координації зі Сполученими Штатами.