Про це повідомив президент України.
Зеленський підкреслив необхідність більш рішучої реакції країн Заходу на нову роль Північної Кореї в російсько-українській війні.
У ході зустрічі обговорювали також виконання рішень Вашингтонського саміту НАТО, зокрема посилення протиповітряної оборони, інвестиції в українське виробництво снарядів, дронів і далекобійних засобів.
Президент зазначив, що Україні потрібен дозвіл на використання далекобійної зброї по військових об’єктах на території Росії.
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