Під час зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, Президент України Володимир Зеленський поінформував про ситуацію на полі бою, зокрема про участь північнокорейських військових у російській агресії проти України.

Про це повідомив президент України.

Зеленський підкреслив необхідність більш рішучої реакції країн Заходу на нову роль Північної Кореї в російсько-українській війні.

У ході зустрічі обговорювали також виконання рішень Вашингтонського саміту НАТО, зокрема посилення протиповітряної оборони, інвестиції в українське виробництво снарядів, дронів і далекобійних засобів.

Президент зазначив, що Україні потрібен дозвіл на використання далекобійної зброї по військових об’єктах на території Росії.