Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Сторони обговорили постачання зброї, посилення ППО та гарантії безпеки для України.

Про це глава держави написав у Telegram-каналі.

“Провів зустріч з міністром оборони США Ллойдом Остіном на полях Азійського саміту з питань безпеки “Діалог Шангрі-Ла”. Обговорили ключове – оборонні потреби нашої держави, посилення української системи ППО, коаліцію F-16, підготовку двосторонньої безпекової угоди”, – зазначив президент.

Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за ухвалення важливого рішення щодо захисних ударів американською зброєю по території ворога для ефективної протидії російським спробам розширювати зону бойових дій.

“Цінуємо життєво важливу оборонну та політичну підтримку України від Сполучених Штатів Америки”, – наголосив глава держави.