Відповідна інформація оприлюднена у Телеграмі глави держави, передає Укрінформ.

«Кожна наша зустріч із Президентом Емманюелем Макроном зміцнює відносини між нашими країнами та дає результати, які допомагають у захисті життя», – написав Зеленський.

Він відзначив, що під час переговорів детально розповів про ситуацію на полі бою та потреби наших воїнів.

«Ми обговорили подальше посилення української системи ППО та навчання військових. Франція підготує та оснастить українську бригаду. Дякую за це рішення», – наголосив Президент.

Зеленський подякував Франції за рішучу підтримку членства України в НАТО і ЄС, а також за військову допомогу.