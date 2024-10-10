Про це повідомляє Reuters.
У Парижі український лідер зустрівся із президентом Франції Еммануелем Макроном. На опублікованих кадрах видно, як Макрон зустрічає Зеленського біля своєї резиденції, після чого обидва політики заходять до урядової будівлі.
Очікується, що сторони обговорять військову допомогу Україні. Крім того, Зеленський представить Макрону свій “план перемоги” у війні проти Росії.
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