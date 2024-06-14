Про це глава держави повідомив у Фейсбуці.

“Під час візиту до Італії зустрівся з Папою Римським Франциском. Дякую Його Святості за молитви за мир для України, духовну близькість із нашим народом та гуманітарну допомогу для наших людей”, – зазначив Зеленський.

Сторони обговорили наслідки російської агресії проти України, російський повітряний терор і складну ситуацію в енергетиці. Також поспілкувалися про Формулу миру, роль Святого Престолу у встановленні справедливого і сталого миру для України, очікування від Глобального саміту миру.

“Цінуємо участь Ватикану в Саміті та зусилля, спрямовані на наближення миру, зокрема щодо повернення українських дітей, викрадених Росією”, – підкреслив Зеленський.