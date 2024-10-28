Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

“Дякую Ісландії і за підтримку нашої країни на шляху до НАТО. Запрошення України до Альянсу є першим пунктом “плану перемоги” та надійним шляхом досягнення справедливого миру”, – наголосив президент.

Зеленський також висловив стурбованість щодо залучення військових Північної Кореї до російської агресії в Україні та застосування Росією північнокорейського й іранського озброєння.

“Сьогодні ми маємо бути більш сильними, щоб зупинити Путіна”, – додав він.

Нагадаємо, що 28 жовтня Зеленський уперше прибув до країни із робочим візитом, під час якого він, серед іншого, візьме участь у четвертому саміті Україна – Північна Європа.