Про це повідомив Володимир Зеленський.
Він зазначив, що узгодив найближчі плани з главою італійського уряду.
“Я вдячний Джорджії за всі рішучі кроки, зроблені G7 під час головування Італії, і за її відданість спільним зусиллям у встановленні міцного і справедливого миру”, — написав президент.
It is always a pleasure to meet with @GiorgiaMeloni. On the sidelines of the UN General Assembly, we agreed on our next joint plans.
I am grateful to Giorgia for all the decisive steps taken by the G7 under the Italian Presidency and for her commitment to joint efforts in… pic.twitter.com/4f2JAGaDAC
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 24, 2024
- Кір Стармер та Джорджія Мелоні завтра обговорюватимуть дозвіл України бити по Росії
- В Італії цього літа з’явились сотні плакатів на підтримку Росії
- Італія забороняє Україні бити своєю зброєю по території Росії