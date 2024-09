Про це повідомив Володимир Зеленський.

Він зазначив, що узгодив найближчі плани з главою італійського уряду.

It is always a pleasure to meet with @GiorgiaMeloni. On the sidelines of the UN General Assembly, we agreed on our next joint plans.

I am grateful to Giorgia for all the decisive steps taken by the G7 under the Italian Presidency and for her commitment to joint efforts in… pic.twitter.com/4f2JAGaDAC

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 24, 2024