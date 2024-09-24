Про це повідомив Володимир Зеленський.

Він зазначив, що узгодив найближчі плани з главою італійського уряду.

“Я вдячний Джорджії за всі рішучі кроки, зроблені G7 під час головування Італії, і за її відданість спільним зусиллям у встановленні міцного і справедливого миру”, — написав президент.