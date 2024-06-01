Україна зацікавлена в розвитку відносин з Асоціацією держав Південно-Східної Азії і прагне отримати статус Секторального діалогового партнера Асоціації.

Про це Володимир Зеленський говорив із президентом Індонезії Прабово Субіанто на полях щорічного Азійського саміту з питань безпеки “Діалог Шангрі-Ла” в Сінгапурі.

“Ми розраховуємо на підтримку Індонезією суверенітету й територіальної цілісності України”, – зазначив Зеленський.

Президент України обговорив із колегою прогрес у реалізації Української формули миру й висловив сподівання на участь Індонезії в Глобальному саміті миру на найвищому рівні.

Також під час зустрічі обговорили напрями двосторонньої співпраці. Зокрема, Зеленський зазначив, що, попри спроби Росії перешкоджати цивільному судноплавству в Чорному морі, Україна готова наростити постачання сільськогосподарської продукції в Індонезію.

Нагадаємо, у суботу, 1 червня, президент України Володимир Зеленський прибув у Сінгапур на конференцію з питань безпеки. Там він взяв участь у конференції “Діалог Шангрі-Ла” – важливому заході з безпекових питань в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.