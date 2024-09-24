У Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Парагваю Сантьяго Пеньєю, якого закликав приєднатися до комюніке Саміту миру.

Про це повідомили у пресслужбі президента України.

Зокрема, Зеленський розповів про ситуацію на полі бою та результати першого Саміту миру.

“Ви не змогли приїхати на наш перший, інавгураційний Саміт, але Спільне комюніке відкрите до підписання. Ви знаєте, що 11 країн Латинської Америки приєдналися до інавгураційного Саміту, і, звичайно, ми дуже хочемо, щоб Парагвай також приєднався до комюніке”, — сказав Зеленський.

Під час зустрічі обговорили регіональні та глобальні безпекові виклики, перспективи торговельно-економічної співпраці та обмін досвідом у гірництві й сільському господарстві, а також доручили командам вивчити найбільш перспективні напрями для співробітництва.

Зазначається, що президент подякував Парагваю за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

У штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку 23 вересня розпочався Саміт майбутнього, на ньому виступив президент Володимир Зеленський. У неділю, 22 вересня, президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка (США) для участі в заходах в рамках тижня високого рівня Генеральної Асамблеї ООН.