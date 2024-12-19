Президент України Володимир Зеленський та Генеральний секретар НАТО Марк Рютте провели зустріч у Брюсселі, присвячену безпековим гарантіям та зміцненню української ППО. Основна мета переговорів - досягти єдиної позиції Європи у питанні підтримки України.

Про це повідомили на офіційному сайті президента України.

“Ми повинні забезпечити спільну позицію Європи щодо безпеки України, зміцнення наших людей і посилення армії”, – наголосив Зеленський.

Під час зустрічі обговорювалася поставка 19 систем ППО для захисту критичної інфраструктури в умовах зими. Рютте запевнив, що це питання залишається на порядку денному.

Окрім того, розглядалася економічна підтримка України через закупівлю української зброї за моделлю, яку вже реалізували Данія та Литва.

“Закупівля української зброї – це не лише більше озброєння для вашої країни, а й важливий внесок у вашу економіку”, – підсумував Генсек НАТО.