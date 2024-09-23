Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram.
“Зустрівся з Олафом Шольцом. Говорили про те, як зробити справедливий мир ближчим. Головне – зберігати єдність. Наша Формула миру створена саме для цього, і ми провели успішний перший Саміт миру”, – йдеться у повідомленні глави держави.
За його словами, це реальний майданчик, щоб гарантувати повне відновлення безпеки для України та всієї Європи.
Президент також подякував Німеччині за підтримку.
“Разом ми врятували тисячі життів і точно можемо дати більше сили й безпеки для всієї Європи”, – підсумував Зеленський.
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