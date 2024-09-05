Відповідні укази №614/2024 №615/2024 №616/2024 опубліковані на сайті глави держави.

Згідно з документами, свої посади залишили:

Микола Точицький, заступник керівника ОП;

Олексій Кулеба, заступник керівника ОП;

Юлія Соколовська, заступниця керівника ОП.

5 вересня Верховна Рада призначила Точицького міністром культури та стратегічних комунікацій України, а Кулебу — віцепрем’єр-міністром з відновлення України і міністром розвитку громад та територій.

Причини звільнення Соколовської не розкриті, але раніше Давид Арахамія, керівник фракції “Слуга народу”, заявив, що колишня міністерка реінтеграції Ірина Верещук перейде на посаду заступниці керівника Офісу президента.