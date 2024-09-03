Так, указом президента України Володимира Зеленського було звільнено Ростислава Шурму.
У квітні 2023-го журналісти Bihus.Info повідомили, що сонячні станції під російською окупацією, співвласником яких є оточення заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми, отримували оплату за “зеленим тарифом” літа 2023 року, хоча, ймовірно, не мали зв’язку з об’єднаною енергосистемою України. У вересні того ж року це почало розслідувати НАБУ.
У вересні того ж року Національне антикорупційне бюро почало розслідувати кримінальну справу стосовно виплат за електроенергію, яку виробили сонячні електростанції, розташовані на окупованих територіях.
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