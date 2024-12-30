Відповідний указ оприлюднили на сайті Офісу президента.

“Звільнити Машовця Романа Васильовича з посади заступника керівника Офісу президента України”, – йдеться у тексті документа.

Машовець займав посаду заступника керівника ОПУ з квітня 2020 року. Його завдання включали забезпечення ефективної взаємодії між Міністерством оборони, Генеральним штабом, Службою безпеки України та іншими структурами. Машовець також відігравав важливу роль у підготовці стратегічних документів та реалізації ключових оборонних програм.

До свого призначення на керівну посаду в Офісі президента, Машовець здобув репутацію компетентного спеціаліста у військовій сфері. Він працював у різних державних структурах, зокрема, на керівних посадах у системі управління оборонними ресурсами.

Його діяльність була спрямована на посилення спроможностей Збройних сил України, особливо в умовах збройної агресії Росії. Машовець займався питаннями модернізації армії, покращення співпраці з міжнародними партнерами та підвищення рівня національної безпеки.