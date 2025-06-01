Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Президент України Володимир Зеленський розповів про успішну спецоперацію Служби безпеки України, яка була проведена на території Росії. За його словами, “офіс” цієї операції знаходився поруч з одним із управлінь ФСБ РФ, що свідчить про високий рівень підготовки та ризику.

“Блискуча операція проведена. На території ворога, виключно проти військових цілей – проти саме тієї техніки, яка використовувалась в ударах проти України. Дуже відчутні втрати Росії, і абсолютно справедливі, заслужені їхні втрати.” – Володимир Зеленський

Зеленський зазначив, що підготовка до цієї операції тривала більше півтора року, і всі деталі були ретельно опрацьовані.

“Найцікавіше – і вже зараз це можна говорити публічно – ‘офіс’ нашої операції розташовувався безпосередньо поруч з управлінням ФСБ Росії в одній з їхніх областей. Загалом в операції було використано 117 дронів. І відповідна кількість операторів дронів працювала. Уражено 34 % стратегічних носіїв крилатих ракет на аеродромах базування.” – Володимир Зеленський

Президент також підкреслив, що агенти СБУ діяли в різних регіонах Росії, охоплюючи три часові пояси, і всі вони успішно вийшли з території РФ, перебуваючи в безпеці.

“Справді приємно, коли речі, які санкціонував іще рік і шість місяців тому, працюють і забирають у росіян понад 40 одиниць стратегічної авіації. Продовжимо цю роботу.” – Володимир Зеленський

Зеленський також повідомив, що ще до початку операції Україна отримала розвіддані про підготовку нового масованого удару з боку Росії.

“У ніч на сьогодні було майже 500 російських ударних дронів. Щотижня вони збільшували кількість одиниць на удар. Зараз вони теж підготували «калібри» з морських носіїв. Ми розуміємо, із ким маємо справу. Ми будемо захищатись усіма методами, які доступні нам, доступні Україні, доступні українцям.” – Володимир Зеленський

Президент закликав українців бути уважними та не ігнорувати сигнали тривоги.

Деталі спецоперації “Павутина” СБУ

1 червня в Росії повідомили про атаки безпілотників у чотирьох областях. За інформацією джерел, СБУ вразила бомбардувальну авіацію Повітряно-космічних сил РФ.

Атаки відбулися на військову авіабазу “Белая” в Іркутській області, аеродром “Оленья” в Мурманській області, а також на військові летовища “Дягилево” в Рязанській та “Іваново” в Іванівській областях Росії.

Згідно з інформацією, було вражено понад 40 літаків, серед яких А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Спецоперація “Павутина”, в результаті якої СБУ уразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готувалася понад півтора року.

В СБУ також повідомили, що орієнтовна вартість уражених українськими дронами стратегічних літаків Росії становить близько 7 мільярдів доларів.