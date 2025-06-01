Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Президент України Володимир Зеленський розповів про успішну спецоперацію Служби безпеки України, яка була проведена на території Росії. За його словами, “офіс” цієї операції знаходився поруч з одним із управлінь ФСБ РФ, що свідчить про високий рівень підготовки та ризику.
“Блискуча операція проведена. На території ворога, виключно проти військових цілей – проти саме тієї техніки, яка використовувалась в ударах проти України. Дуже відчутні втрати Росії, і абсолютно справедливі, заслужені їхні втрати.”
Зеленський зазначив, що підготовка до цієї операції тривала більше півтора року, і всі деталі були ретельно опрацьовані.
“Найцікавіше – і вже зараз це можна говорити публічно – ‘офіс’ нашої операції розташовувався безпосередньо поруч з управлінням ФСБ Росії в одній з їхніх областей. Загалом в операції було використано 117 дронів. І відповідна кількість операторів дронів працювала. Уражено 34 % стратегічних носіїв крилатих ракет на аеродромах базування.”
Президент також підкреслив, що агенти СБУ діяли в різних регіонах Росії, охоплюючи три часові пояси, і всі вони успішно вийшли з території РФ, перебуваючи в безпеці.
“Справді приємно, коли речі, які санкціонував іще рік і шість місяців тому, працюють і забирають у росіян понад 40 одиниць стратегічної авіації. Продовжимо цю роботу.”
Зеленський також повідомив, що ще до початку операції Україна отримала розвіддані про підготовку нового масованого удару з боку Росії.
“У ніч на сьогодні було майже 500 російських ударних дронів. Щотижня вони збільшували кількість одиниць на удар. Зараз вони теж підготували «калібри» з морських носіїв. Ми розуміємо, із ким маємо справу. Ми будемо захищатись усіма методами, які доступні нам, доступні Україні, доступні українцям.”
Президент закликав українців бути уважними та не ігнорувати сигнали тривоги.
Деталі спецоперації “Павутина” СБУ
1 червня в Росії повідомили про атаки безпілотників у чотирьох областях. За інформацією джерел, СБУ вразила бомбардувальну авіацію Повітряно-космічних сил РФ.
Атаки відбулися на військову авіабазу “Белая” в Іркутській області, аеродром “Оленья” в Мурманській області, а також на військові летовища “Дягилево” в Рязанській та “Іваново” в Іванівській областях Росії.
Згідно з інформацією, було вражено понад 40 літаків, серед яких А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.
Спецоперація “Павутина”, в результаті якої СБУ уразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готувалася понад півтора року.
В СБУ також повідомили, що орієнтовна вартість уражених українськими дронами стратегічних літаків Росії становить близько 7 мільярдів доларів.