День Сил спеціальних операцій в Україні: нова дата та нагороди від Зеленського

Як повідомляється на офіційному сайті президента України

Володимир Зеленський, президент України, вручив нагороди військовим у зв’язку з новим святом – Днем Сил спеціальних операцій. 26 травня він підписав указ, який встановлює 27 травня як цей важливий день, про що повідомляється на офіційному сайті президента.

Під час урочистої церемонії Зеленський нагородив чотирьох військових орденом «Золота зірка», з яких троє отримали цю нагороду посмертно. Родичі загиблих героїв прийняли нагороди від імені своїх близьких, вшановуючи їхню пам’ять.

Окрім цього, 14 захисників та захисниць були відзначені орденами Богдана Хмельницького та «За мужність» І – III ступенів за їхній героїзм і відданість службі, що підкреслює важливість їхнього внеску у захист країни.

День Сил спеціальних операцій тепер відзначається 27 травня, що стало результатом прохання військових та Генерального штабу ЗСУ. Ця дата має особливе значення, адже саме 27 травня 2014 року бійці спецпризначення разом із побратимами з інших підрозділів успішно провели операцію зі звільнення нового термінала Донецького аеропорту від російських військ, піднявши там прапор України.

Раніше День ССО святкувався 29 липня, але тепер ця дата стала днем вшанування пам’яті полеглих воїнів Сил спеціальних операцій, що підкреслює важливість пам’яті про тих, хто віддав своє життя за свободу та незалежність України.