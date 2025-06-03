Відповідно до інформації, наданої Офісом президента України

3 червня президент Володимир Зеленський оголосив про започаткування нової нагороди в Україні під назвою “Майбутнє України”. Ця відзнака щорічно вручатиметься дітям, які проявили себе в складних життєвих ситуаціях, зокрема під час війни. Перші лауреати вже отримали цю нагороду.

Глава держави поділився цією новиною у своєму Telegram-каналі:

“Цьогоріч започатковуємо нову традицію – відзнаку ‘Майбутнє України’. Щороку нагороджуватимемо нею наших дітей – добрих, гідних, які проявили себе у складних життєвих обставинах і під час обставин, спричинених війною.”

Зеленський зазначив, що 3 червня відзнаку отримали діти, які пережили окупацію, депортацію, втрати, а також ті, хто активно допомагав іншим, підтримував військових і займався волонтерством.

“Зустрілися з дітьми, які пройшли через окупацію, депортацію, втрати. Тими, хто допомагав іншим, підтримував військових, волонтерив. Частину зустрічі довелося провести в укритті через повітряну тривогу. Там поспілкувалися з дітьми, була дуже щира й тепла розмова. Дякуємо кожній дитині. І особливо – батькам і рідним за виховання.” – Володимир Зеленський

Президент підкреслив, що діти є майбутнім України, і висловив гордість за їхні вчинки, сміливість та небайдужість.

“Із цінностями, із відчуттям правильного. Дякуємо за ваші вчинки, за вашу сміливість. Найголовніше – за вашу небайдужість.” – Володимир Зеленський

В Офісі президента також повідомили, що відзнака “Майбутнє України” була затверджена указом Зеленського 29 травня 2025 року. Наступного дня було видано перший указ №356/2025 про нагородження 24 дітей з різних регіонів України.