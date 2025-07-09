Зеленський про масовану атаку Росії: успішна ППО та заклик до санкцій

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Президент України Володимир Зеленський висловив свою реакцію на нещодавню масовану атаку з боку Російської Федерації, яка вразила кілька регіонів країни. Основний удар був завданий по місту Луцьк, а також зафіксовані пошкодження в десяти інших областях. Цю інформацію він оприлюднив у своєму Телеграм-каналі.

“Було найбільше повітряних цілей за добу – 741 ціль: 728 дронів різних типів, із яких понад 300 – це «шахеди», і 13 ракет – «кинджали» та «іскандери». Більшість цілей було збито. Застосовувалися наші дрони-перехоплювачі – є десятки збиттів, масштабуємо технологію. Працювали й мобільні вогневі групи – теж маємо десятки збиттів. Дякую всім воїнам за влучність.” – Володимир Зеленський

Зеленський зазначив, що в багатьох областях України триває ліквідація наслідків нічної атаки. Окрім Луцька, пошкодження були зафіксовані в Дніпровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях.

“Це показова атака, і саме зараз, коли було стільки спроб досягти миру, припинити вогонь, і тільки Росія все відкидає. Черговий доказ, що потрібні санкції – болючі санкції проти нафти, яка вже понад три роки війни накачує військову машину Москви грошима. Вторинні санкції проти тих, хто купує цю нафту та спонсорує вбивства. Партнери знають, як натиснути так, що Росія буде змушена думати про завершення війни, а не нові удари. Кожен, хто хоче миру, повинен діяти.” – Володимир Зеленський

У ніч на 9 липня Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на Україну, зафіксувавши 741 повітряну ціль. Сили протиповітряної оборони знищили 718 з них.

Луцьк став головною метою удару, де, на щастя, ніхто не загинув, хоча пошкодження все ж були зафіксовані. Російські війська використали близько 50 безпілотників та 5 ракет під час цієї комбінованої атаки.