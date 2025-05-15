15 травня 2025 року в центральній Туреччині стався землетрус магнітудою 5,2. Поштовхи були зафіксовані о 15:46 за місцевим часом в районі Кулу, що в провінції Конья. Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая повідомив про це на платформі X (раніше Twitter).

Він зазначив, що всі відповідні служби оперативно розпочали перевірку ситуації на місцях. На даний момент не зафіксовано жодних серйозних наслідків від землетрусу.

Влада Анкари підтвердила, що поштовхи відчувалися в столиці, проте не надходило інформації про пошкодження чи постраждалих, як повідомляє Türkiye Today.

Туреччина розташована в сейсмічно активному регіоні, тому подібні явища не є рідкістю. Влада закликає громадян зберігати спокій і дотримуватися вказівок служб з надзвичайних ситуацій.

Цього ж дня в Туреччині перебуває президент України Володимир Зеленський, який зустрівся з турецьким лідером Реджепом Ердоганом. У Стамбулі заплановані російсько-українські переговори щодо війни Росії проти України.

Перемовини у Стамбулі 15 травня

15 травня президент України Володимир Зеленський прибув до Анкари для зустрічі з президентом Туреччини Ердоганом. Раніше він висловлював готовність до особистої зустрічі з Путіним у Стамбулі, де лідер Кремля пропонував Україні прямі переговори.

Проте Путін не буде присутній у Туреччині: напередодні ввечері Кремль оголосив склад своєї делегації, яку очолить помічник Путіна Володимир Мединський. Він вже вів переговори з українською стороною на початку російського вторгнення у 2022 році. Речник адміністрації Путіна Дмитро Пєсков зазначив, що “Росія має свою позицію” щодо припинення вогню, але розгляне можливість 30-денного перемир’я.

Україна поки що не оголосила склад своєї делегації та формат зустрічей. Зеленський зазначив, що ухвалюватиме рішення після зустрічі з Ердоганом, але вже охарактеризував рівень російської делегації як “бутафорський”. 14 травня він повідомив, що чекає на інформацію про представників Росії, після чого визначиться з подальшими кроками.

Президент США Дональд Трамп, виступаючи в столиці Катару Досі, заявив, що може приїхати на переговори між Росією та Україною до Туреччини 16 травня, “якщо це буде доречно”. Відомо, що на переговори 16 травня зі США прилетять спецпредставник на Близькому Сході Стів Віткофф та держсекретар Марко Рубіо.