Угода передбачає зведення житлових та нежитлових будівель, частку в яких мав отримати ботсад.

Про це повідомила Державна аудиторська служба за підсумками аудиту виконання бюджетних програм Національною академією наук України та її установами.

Як вказує орган, всупереч прямій законодавчій забороні земельна ділянка ботсаду стала предметом інвестиційної угоди. Вона передбачає зведення житлових та нежитлових будівель, частку в яких мав отримати ботсад.

Протягом шести років забудовник не міг реалізувати угоду саме через особливий режим охорони території саду. Водночас за цей час установа отримала від інвестора готівку, послуги та інші товари (зокрема цибулини тюльпанів та ґрунт) на 2,6 мільйона гривень.

У відомстві зауважили, що Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка входить до природно-заповідного фонду України та належить до земель природного та історико-культурного призначення, які охороняються як національне надбання держави.

Так, закон забороняє будь-яку господарську та іншу діяльність, що суперечить цільовому призначенню заповідника, зокрема будівництво споруд, не пов’язаних з його функціонуванням.