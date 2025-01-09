Про це повідомила Державна аудиторська служба за підсумками аудиту виконання бюджетних програм Національною академією наук України та її установами.

Земельна ділянка, яка належить ботанічному саду й охороняється як національне надбання, стала предметом інвестиційної угоди. Вона передбачала зведення житлових і нежитлових будівель, частину яких мав отримати ботсад. Однак протягом шести років забудовник не зміг реалізувати угоду через особливий режим охорони території.

Незважаючи на це, установа отримала від інвестора товари, послуги та готівку на загальну суму 2,6 мільйона гривень. Серед отриманих товарів були, зокрема, цибулини тюльпанів і ґрунт.

Національний ботанічний сад є частиною природно-заповідного фонду України й належить до земель природного та історико-культурного призначення. Закон забороняє здійснювати будь-яку господарську діяльність, що не відповідає цільовому призначенню заповідника, включно з будівництвом об’єктів, не пов’язаних із функціонуванням саду.