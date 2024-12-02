Наталія Грабарчук, колишня вихователька та стрільчиня-зенітниця Галицько-Волинської радіотехнічної бригади повітряного командування "Захід", виконала символічний перший удар у матчі "Шахтар" — "Рух" на "Арені Львів".

Про це повідомили у соцмережах ФК “Шахтар”.

Два тижні тому вона знищила ворожу крилату ракету під час свого першого бойового пуску із ПЗРК “Ігла” під час російської атаки.

“17 листопада Наталія вперше виконала бойовий пуск з ПЗРК “Ігла” й одразу влучила у ворожу крилату ракету, захистивши українське небо. Її сміливість і героїзм стали символом непохитної волі українців до перемоги”, — йдеться у повідомленні.

До 2021 року Наталія працювала вихователькою в дитячому садку, проте згодом обрала зовсім інший шлях, ставши військовослужбовицею. Після п’ятимісячної підготовки у навчальному центрі вона освоїла роботу з переносними зенітно-ракетними комплексами.