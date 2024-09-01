Про це повідомила речниця прокуратури Полтавщини Людмила Іващук.
Чотирьох поліцейських відсторонили від служби у Котельві через неналежне виконання обов’язків у справі про сексуальне насильство над 12-річним підлітком.
Вони не внесли інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань після звернення матері потерпілого.
Прокуратура Полтавщини ініціювала службове розслідування щодо дій цих правоохоронців.
Раніше “Межа” розповіла детальніше за інцидент: 30 серпня у соцмережах з’явилася інформація про зґвалтування 12-річного хлопця з Котелевської громади на Полтавщині. Наступного дня біля місцевого відділення поліції зібралися небайдужі, щоб привернути увагу до цієї ситуації.
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