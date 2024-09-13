Про це повідомила поліція Полтавщини.
Зазначається, що двох поліцейських, причетних до справи, звільнили з посад — зокрема начальника сектору поліційної діяльності місцевого підрозділу. Ще 10-ох притягнули до дисциплінарної відповідальності.
“Те, що сталося в Котельві, є неприпустимим, а співробітники, які допустили дисциплінарні проступки, повинні за них відповідати. Адже такі ганебні прецеденти зводять нанівець самовіддану рутинну роботу тисяч добросовісних поліцейських”, — наголосив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.
- Зґвалтування 12-річного хлопця на Полтавщині: від справи відсторонили чотирьох поліцейських
- На Полтавщині підлітки зґвалтували 12-річного хлопця на пляжі
- В Україні задокументовано 310 фактів сексуального насильства, вчиненого в умовах війни