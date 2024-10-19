Про це Жан-Ноель Барро заявив на спільній із главою МЗС України Андрієм Сибігою пресконференції у столиці.
«Перші літаки Mirage-2000 будуть надані Україні на початку наступного року. Також Франція готуватиме пілотів для цих літаків», – повідомив Барро.
Він також зазначив, що Франція продовжує підтримувати Україну, надаючи військову техніку, і наголосив, що Франція першою країною, яка готує українську бригаду Анни Київської. Окрім цього, Франція продовжує допомагати в ремонті обладнання в Україні.
Зазначимо, що Барро прибув до Києва в суботу, 19 жовтня, і свій візит розпочав із церемонії вшанування загиблих захисників біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі.
Також міністр оголосив про свої плани відвідати північний схід України, щоб зустрітися з українськими військовими.
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