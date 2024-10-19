Міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро прибув з візитом до Києва. Він підтвердив наміри передати Україні винищувачі Dassault Mirage-2000 на початку 2025 року, а також провести підготовку українських пілотів для використання літаків.

Про це Жан-Ноель Барро заявив на спільній із главою МЗС України Андрієм Сибігою пресконференції у столиці.

«Перші літаки Mirage-2000 будуть надані Україні на початку наступного року. Також Франція готуватиме пілотів для цих літаків», – повідомив Барро.

Він також зазначив, що Франція продовжує підтримувати Україну, надаючи військову техніку, і наголосив, що Франція першою країною, яка готує українську бригаду Анни Київської. Окрім цього, Франція продовжує допомагати в ремонті обладнання в Україні.

Зазначимо, що Барро прибув до Києва в суботу, 19 жовтня, і свій візит розпочав із церемонії вшанування загиблих захисників біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі.

Також міністр оголосив про свої плани відвідати північний схід України, щоб зустрітися з українськими військовими.