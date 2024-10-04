Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«[Кіндратів] сказав, що точно будуть впроваджувати модель економічного бронювання. Рішення ухвалене. Зараз розглядають декілька моделей (три). Чекають “рішення політичного керівництва”», — повідомив депутат.

Як пояснив Железняк, основна зміна полягає у переході від оцінки критичності підприємства до критичності конкретного працівника: «Начебто на рік, але зі щомісячним підтвердженням зарплати».

Кіндратів також зазначив, що для остаточного затвердження моделі економічного бронювання необхідно отримати схвалення від вищого політичного керівництва, а також внести відповідні зміни до законодавства через Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку.У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №11331, який визначає правила економічного бронювання.

Згідно з документом, підприємства мають сплатити військовий збір у розмірі 20 тисяч гривень за кожного працівника, якого вони хочуть забронювати. Вибір працівників для «броні» залишається на розсуд самих компаній, які визначатимуть, хто є критично важливим для їхньої діяльності.

Відсоток заброньованих та саму процедуру бронювання визначатиме Кабінет Міністрів. Механіку сплати військового збору описали в іншому законопроєкті — №11332. Згодом до парламенту також подали альтернативні законопроєкти, що передбачають інші моделі економічного бронювання — № 11331-1 та № 11331-2.