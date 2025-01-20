Про трагедію повідомила місцева жителька Соня Голованюк у Facebook.
“Внаслідок російської атаки загинула молода сімейна пара – Олексій і Світлана. Вони залишили двох неповнолітніх дітей – Влада та Анну”, – написала вона.
Цю інформацію також підтвердив голова Хмільницької міської ради Микола Юрчишин.
Подружжя перебувало в мікроавтобусі в Шевченківському районі Києва, коли уламки ракети влучили в транспортний засіб, спричинивши його загоряння.
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