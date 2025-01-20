Під час російської ракетної атаки на Київ 18 січня загинули 41-річна Світлана та 43-річний Олексій, подружжя з міста Хмільник Вінницької області.

Про трагедію повідомила місцева жителька Соня Голованюк у Facebook.

“Внаслідок російської атаки загинула молода сімейна пара – Олексій і Світлана. Вони залишили двох неповнолітніх дітей – Влада та Анну”, – написала вона.

Цю інформацію також підтвердив голова Хмільницької міської ради Микола Юрчишин.

Подружжя перебувало в мікроавтобусі в Шевченківському районі Києва, коли уламки ракети влучили в транспортний засіб, спричинивши його загоряння.