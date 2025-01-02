У Великій Британії завершилася одна з найдовших справ про зникнення людини. Шейла Фокс, яка зникла в Ковентрі у 1972 році, була знайдена живою через 52 роки. Поліція Вест-Мідлендсу підтвердила, що жінка, якій зараз 68 років, проживає в іншій частині країни.

Про це повідомляє The Guardian.

Минулої неділі поліція оприлюднила старе фото Фокс, зроблене приблизно під час її зникнення, на своєму сайті та у соціальних мережах. Цей крок викликав значний інтерес у громадськості, і вже через кілька годин після публікації надійшли цінні підказки.

“Ми раді оголосити про завершення однієї з найдовших справ про зниклих безвісти у Вест-Мідлендсі”, – зазначив представник поліції.

Під час розслідування з’ясувалося, що на момент зникнення Шейла проживала зі своїми батьками. Поліція припускала, що вона могла бути у стосунках із чоловіком і, можливо, залишила рідне місто.

Детектив-сержант Дженна Шоу, яка працює в команді з розслідування холодних справ, поділилася деталями про прорив у розслідуванні.

“Ми переглянули всі доступні докази і знайшли фотографію Шейли. Завдяки роботі нашої невеликої команди, зокрема детектива-констебля Шона Ріва, нам вдалося розкрити цю справу за допомогою громадськості. Кожен, хто зник, має свою історію, і їхні родини заслуговують знати, що сталося, а також, можливо, возз’єднатися з ними”, – зазначила вона.

Ця історія стала прикладом того, як об’єднання зусиль поліції та громадськості може вирішити навіть найстаріші таємниці.